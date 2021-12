Barcellona fuori ai gironi di Champions League dopo 21 anni (Di giovedì 9 dicembre 2021) Barcellona fuori ai gironi di Champions – Con la sconfitta per 3-0 contro il Bayern Monaco il Barcellona chiude al terzo posto nel Girone E della Champions League 2021-2022 e per la prima volta dopo 21 anni non passa la fase ai gironi. La squadra oggi guidata da Xavi ha infatti chiuso il suo girone L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 9 dicembre 2021)aidi– Con la sconfitta per 3-0 contro il Bayern Monaco ilchiude al terzo posto nel Girone E della2021-2022 e per la prima volta21non passa la fase ai. La squadra oggi guidata da Xavi ha infatti chiuso il suo girone L'articolo

Jgirpel : #barcellona fuori dalla #ChampionsLeague . Spiaze. - MartinoTato : @Edorsi53 Corsi e ricorsi sportivi e non solo. Dopo circa 20 anni dalla finale di Coppa Campioni persa col Barcello… - soppyzz : il barcellona fuori dalla champions sarà tipo quando mahmood e blanco finiranno sedicesimi a sanremo sotto iva zanicchi - spaziocalcio : Champions League, in attesa di #AtalantaVillarreal la #Juventus chiude prima al 94'. #FCBarcelona eliminato #UCL - la_stordita : RT @pacopedro68: @la_stordita Non ho memoria di un Barcellona fuori dagli ottavi di cl. -