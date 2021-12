Barbados si stacca dalla monarchia britannica e diventa una Repubblica

Leggi su strumentipolitici

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il 30 novembre, proprio nella data del 55° anniversario dell’indipendenzaGran Bretagna,ha proclamato la. Il capo dello Stato non sarà più la regina Elisabetta II (era divenuta Stato sovrano nel 1966 sotto forma diparlamentare), ma l’ex governatore generale Sandra Prunella Mason,ta la prima Presidente delle. Il principe Carlo si è recato in visita ufficiale sull’isola per assistere alla cerimonia ed effettuare il passaggio di poterefamiglia reale al nuovo presidente. Nel suo discorso ha ribadito l’amicizia personale verso l’isola e ha espresso ammirazione per le conquiste fatte dallegrazie allo spirito dei suoi abitanti, i bajan, che ha esortato a ...