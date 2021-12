Ballando | Sara Di Vaira dopo gli attacchi per la vittoria della figlia risponde e asfalta tutti

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Durante la puntata di sabato scorso dicon le stelle si sono scatenate molte polemiche per ladiDi, ballerina storica dicon le stelle che si era esibita nello spaziocon te ed aveva vinto. In tanti, sui social si erano scatenati nei commenti accusando il programma di aver privilegiato ladi una ballerina. Vediamo cosa è accaduto. Asi esibisce ladiDi, Brenda e scoppiano le polemiche LadiDi, Brenda, sabato scorso si è esibita sul palco dicon le stelle e ha vinto nella ...

Per la gioia dei suoi tanti fan, il grande artista napoletano sta vivendo un momento molto intenso della sua carriera, rinfrescata dall'esibizione acon le Stelle e soprattutto dall'annuncio ...Musica, intrattenimento e interviste domenica 5 dicembre dalle ore 14 su Rai1 con la 12° puntata di 'Domenica In' condotta da Mara Venier in diretta dagli Studi 'Fabrizio Frizzi' di Roma.