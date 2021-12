Babbo Natale: la rappresentazione LGBT+ in Norvegia (Di mercoledì 8 dicembre 2021) E se Babbo Natale fosse gay? La risposta è “perché no?!”. Due settimane fa Posten, l’equivalente delle Poste Italiane norvegese, ha pubblicato un corto dal titolo: When Harry met Santa. Il corto, ben confezionato e molto natalizio, racconta la storia, anche un po’ travagliata possiamo dirlo, tra Harry e Santa, appunto Babbo Natale. Una storia romantica, per intenderci meglio. Perché lo scopo di Posten non era solo quello di creare uno spot a tema natalizio, ma anche quello di ricordare un traguardo significativo per la comunità LGBTQIA norvegese: mezzo secolo da quando l’omosessualità è stata depenalizzata. Babbo Natale: tra tradizione e rappresentatività Si avvicina il Natale e fioccano, come la prima neve, spot pubblicitari natalizi, i Babbi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 8 dicembre 2021) E sefosse gay? La risposta è “perché no?!”. Due settimane fa Posten, l’equivalente delle Poste Italiane norvegese, ha pubblicato un corto dal titolo: When Harry met Santa. Il corto, ben confezionato e molto natalizio, racconta la storia, anche un po’ travagliata possiamo dirlo, tra Harry e Santa, appunto. Una storia romantica, per intenderci meglio. Perché lo scopo di Posten non era solo quello di creare uno spot a tema natalizio, ma anche quello di ricordare un traguardo significativo per la comunità LGBTQIA norvegese: mezzo secolo da quando l’omosessualità è stata depenalizzata.: tra tradizione e rappresentatività Si avvicina ile fioccano, come la prima neve, spot pubblicitari natalizi, i Babbi ...

THEREALGUE : @_E_C_U_R_B @ruee126 Babbo Natale, tu al massimo twitti da seduto - AndreaVallascas : I minori privi di green pass per fare valere il loro diritto allo studio dal 6 Dicembre andranno a scuola con la sl… - whatshername_s : Mio padre mi diceva che se Babbo natale mi trovava sveglia mi dava una botta in testa ma sto da dio - StigmabaseF : Modena, per il Babbo Natale in tutù arriva il finto esorcista: «Pentitevi e convertitevi ...: ... il gay pride: vol… - robertopontillo : RT @CinguettaTV: #FabioDeLuigi #DiegoAbatantuono #ValentinaLodovini in una bellissima commedia Natalizia per tutta la famiglia. 10 GIORNI C… -

Ultime Notizie dalla rete : Babbo Natale Babbo Natale viaggia in elettrico con ABB, Coca - Cola e Volvo Trucks Nel suo percorso in giro per l'Italia, Babbo Natale farà anche tappa nei siti ABB per ricaricare il suo mezzo in modo sostenibile: una ricarica di energia... Per accedere all'articolo completo devi ...

Perché e come Ed Sheeran ha quasi ucciso Elton John Era vestito da Babbo Natale quando ha calciato un pacco regalo. Sul pacco era posizionata una campanella di metallo che per un pelo non ha preso in pieno Elton John, concentrato a suonare il ...

Babbo Natale in arrivo da Zenzero Comune di Segrate Cantafavole, menestrelli, gnomi e pentole magiche: tra sogno e tradizione, Natale al Clt Si accenderà di magia il Circolo lavoatori Terni di via Muratori per un Natale per tutte le età, ricco di eventi, appuntamenti dedicati a grandi e bambini e alle tradizioni che caratterizzano il perio ...

La magia del Natale arriva a Capolago con i canti dei bambini delle scuole e la solidarietà Appuntamento domenica 12 dicembre con il Villaggio di Natale, le bancarelle, la cioccolata calda, il vin brulé, Santa Klaus e gli elfi che distribuiranno un piccolo pensiero ai bimbi presenti. I Re Ma ...

Nel suo percorso in giro per l'Italia,farà anche tappa nei siti ABB per ricaricare il suo mezzo in modo sostenibile: una ricarica di energia... Per accedere all'articolo completo devi ...Era vestito daquando ha calciato un pacco regalo. Sul pacco era posizionata una campanella di metallo che per un pelo non ha preso in pieno Elton John, concentrato a suonare il ...Si accenderà di magia il Circolo lavoatori Terni di via Muratori per un Natale per tutte le età, ricco di eventi, appuntamenti dedicati a grandi e bambini e alle tradizioni che caratterizzano il perio ...Appuntamento domenica 12 dicembre con il Villaggio di Natale, le bancarelle, la cioccolata calda, il vin brulé, Santa Klaus e gli elfi che distribuiranno un piccolo pensiero ai bimbi presenti. I Re Ma ...