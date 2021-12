Avellino, Silvestri: “Palermo-Bari conta anche per noi, giocheremo match importanti” (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Luigi Silvestri, difensore dell'Avellino, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine di un evento benefico organizzato nello store ufficiale del club irpino Leggi su mediagol (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Luigi, difensore dell', ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine di un evento benefico organizzato nello store ufficiale del club irpino

Advertising

Mediagol : Avellino, Silvestri: “Palermo-Bari conta anche per noi, giocheremo match importanti” - ottopagine : Silvestri: 'Il Bari primo, ma in campo non si è visto. Non siamo provinciali' #Avellino - ptvtelenostra : Le parole di Luigi Silvestri contento dell'abbraccio dei giovani tifosi biancoverdi. Non manca il consiglio al pic… - ptvtelenostra : SILVESTRI: 'CHE BELLO L'ABBRACCIO DEI PICCOLI TIFOSI DELL'AVELLINO' - - ILOVEPACALCIO : Avellino, Silvestri: «Scontri diretti di Palermo e Bari possono aiutarci» - Ilovepalermocalcio -