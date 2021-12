Austria, da lunedì lockdown solo per i non vaccinati (Di mercoledì 8 dicembre 2021) L’Austria ha annunciato che da lunedì 13 dicembre il lockdown sarà solamente per i non vaccinati. Dunque le persone immunizzate e i guariti dal Covid potranno tornare nei negozi, ristoranti, bar, alberghi e mercatini di Natale. “Il lockdown per tutti è stato un incentivo a non vaccinarsi”, ha dichiarato il cancelliere Karl Nehammer. Una decisione presa per impedire la diffusione della variante Omicron. lockdown solo per non vaccinati La capitale Vienna aprirà ristoranti e hotel solamente dal 20 dicembre e, dal 15 febbraio 2022, adotterà l’obbligo vaccinale per tutti. In caso di rifiuto sono previste multe da 600 euro ogni tre mesi. Ad oggi in Austria sono occupati 670 posti letto, la cifra più alta del 2021. I nuovi contagi sono ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 8 dicembre 2021) L’ha annunciato che da13 dicembre ilsarà solamente per i non. Dunque le persone immunizzate e i guariti dal Covid potranno tornare nei negozi, ristoranti, bar, alberghi e mercatini di Natale. “Ilper tutti è stato un incentivo a non vaccinarsi”, ha dichiarato il cancelliere Karl Nehammer. Una decisione presa per impedire la diffusione della variante Omicron.per nonLa capitale Vienna aprirà ristoranti e hotel solamente dal 20 dicembre e, dal 15 febbraio 2022, adotterà l’obbligo vaccinale per tutti. In caso di rifiuto sono previste multe da 600 euro ogni tre mesi. Ad oggi insono occupati 670 posti letto, la cifra più alta del 2021. I nuovi contagi sono ...

