Australian Open 2022, Novak Djokovic presente nell'entry-list ufficiale. Ci saranno esenzioni mediche per il serbo? (Di mercoledì 8 dicembre 2021) La notizia attesa è arrivata, anche se i dubbi non mancano. Gli organizzatori degli Australian Open 2022 hanno incluso Novak Djokovic (n.1 del mondo e campione in carica) nell'elenco dei tennisti ai nastri di partenza del tabellone principale dello Slam a Melbourne. Tennis Australia ha preso questa decisione, nonostante il campione nativo di Belgrado non abbia rivelato pubblicamente il suo stato di vaccinazione anti-Covid. BREAKING NEWS: Novak Djokovic to play Novak Djokovic is expected to be named as an official competitor at the Australian Open in January The current world No1. is expected to be named on the grand slam's official entry list shortly. IDEMO!https://t.co/MKqASb5p9z

