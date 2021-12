Auriemma | “Il Napoli ha un accordo con Mandava | possibile arrivo in anticipo”

Advertising

ForzAzzurri1926 : CALCIOMERCATO, CLAMOROSO IL GIORNALISTA CONFERMA, GIUNTOLI HA TROVATO L'ACCORDO. IN ARRIVO IL PRIMO ACQUISTO DI GEN… - Pall_Gonfiato : #Auriemma sulla questione infortuni in casa #Napoli - Salvato95551627 : RT @infoitsport: Auriemma: 'Napoli, contro il Leicester farei giocare Ambrosino' - allgoalsnapoli : Notizie, interviste e filo diretto con i tifosi del azzurri nell’appuntamento radiofonico di Si Gonfia la Rete a du… - infoitsport : Auriemma: 'Napoli, contro il Leicester farei giocare Ambrosino' -

Ultime Notizie dalla rete : Auriemma Napoli

napolipiu.com

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete" di Raffaeleè intervenuto Davide Camicioli, giornalista: "Cosa mi auguro per ilgiovedì sera? Di vincere comunque. Non è facile, in campionato il Leicester non è nel suo momento migliore ma ...Calcio - A Radio Marte nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete" di Raffaeleè intervenuto Eugenio Albarella , preparatore atletico: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal ...“Il Napoli ha già l’accordo con Mandava per l’estate. Forte di questa intesa, la società azzurra potrebbe contattare il Lille per anticipare l’operazione. Vedremo cosa a ...Salvatore Bagni, ex centrocampista del Napoli, ha parlato anche di Diego Demme: 'L'ex Lipsia potrebbe essere ceduto a gennaio'.