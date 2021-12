Atreju 2021 | Ricolfi | Cardini e Sansonetti ridicolizzano le vestali del politicamente corretto video

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Con la presentazione del libro “Manifesto del libero pensiero” di Paola Mastrocola e Lucaha preso il via la terza giornata di dibattiti. «Dobbiamo riappropriarci della libertà di parola di pensiero – ha dettointervenendo incollegamento con la platea di– Gli scrittori oggi sono intimiditi dai lettori che non sono i lettori tradizionali, ma che valutano semplicemente se quel testo potrebbe urtare la sensibilità di qualcuno. Anche le serie tv sono piene di storie edificanti. Ne ha parlato molto bene Walter Siti che spiega l’autocensura a cui siamo costretti come pensatori e come scrittori». LEGGI ANCHE La destra giovanile protagonista ad. Chiara La Porta: "Noi cresciuti fuori dal ...

Sulle dichiarazioni del ministro Di Maio, che adaveva dichiarato di fidarsi più di Giorgia Meloni che di Matteo Salvini, l'esponente del Carroccio ha spiegato "Il centrodestra è unito e ...Adsi 'limita' a far sapere all'alleata Giorgia Meloni che 'verrò a firmare il referendum di Fratelli d'Italia per l'elezione diretta del presidente della Repubblica'. A stretto giro di posta ..."Mentre la didattica a distanza in tempo di pandemia è ancora un rischio sulla testa dei nostri studenti, il governo tenta di riformare la scuola in sordina, senza che il Parlamento possa intervenire" ..."Attendo di sapere quando potrò venire a firmare la vostra petizione per l'elezione diretta del Capo dello Stato". Lo ha affermato il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, collegato telefonicamen ...