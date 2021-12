Atp Cup 2022 | l’Italia esordirà il 2 gennaio contro i padroni di casa dell’Australia

(Di mercoledì 8 dicembre 2021)affronterà idiall’esordio nell’Atp Cup. L’evento, giunto alla terza edizione, andrà in scena dall’1 al 9presso l’Olympic Park di Sidney. Gli azzurri sono capitati nel Gruppo B e, dopo la sfidai canguri il 2, se la vedranno primal’Austria (4) e successivamentei campioni di Coppa Davis della Russia (6). La nostra Nazionale è certa di avere nella propria squadra Jannik Sinner mentre per Matteo Berrettini si dovrà vedere come procederà il recupero dallo strappo addominale patito alle scorse Atp Finals. Quest’anno sono 16 le squadre in gara. Le nazioni sono state ammesse in base al ranking ...

Ultime Notizie dalla rete : Atp Cup

FIT

Sarà l'Australia il primo avversario dell'Italia nella terza edizione dell', in programma dall'1 al 9 gennaio a Sydney in due sedi differenti, la "Ken Rosewall Arena" e "Qudos Bank Arena", situate entrambe nell'Olympic Park. Lo ha stabilito il sorteggio effettuato ...Tra gli azzurri certa la presenza di Sinner, dubbio Berrettini ROMA - Sarà l'Australia il primo avversario dell'Italia nella terza edizione dell', in programma dall'1 al 9 gennaio a Sydney in due sedi differenti, la "Ken Rosewall Arena" e "Qudos Bank Arena", situate entrambe nell'Olympic Park. Lo ha stabilito il sorteggio effettuato ...La statunitense dà forfait su consiglio dei medici per via delle non adeguate condizioni fisiche. Presenti tutte le Top 40, inclusa la campionessa uscente Naomi Osaka. Per l'Italia Giorgi e Paolini ne ...L'Italia affronterà all'esordio nell'Atp Cup 2022 i padroni di casa dell'Australia: gli azzurri potranno contare sulla presenza certa di Jannik Sinner.