Atletico Madrid, frattura dello zigomo per Vrsaljko: salterà il derby col Real (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Infortunio Vrsaljko: il terzino dell'Atletico Madrid ha riportato una frattura dello zigomo. salterà il derby col Real Madrid Pessime notizie per l'Atletico Madrid dopo la vittoria conquistata in Champions League contro il Porto. Il terzino Sime Vrsaljko ha riportato una frattura dello zigomo che lo costringerà a saltare l'atteso derby di domenica sera contro il Real Madrid. Vrsaljko verrà operato nella giornata di domani. Ancora sconosciuti i tempi di recupero dell'ex calciatore dell'Inter. L'articolo proviene da Calcio News 24.

