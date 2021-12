Atalanta-Villarreal | ufficiale | si gioca La partita inizierà intorno alle 21 20

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) A Bergamo nevica un po’ di meno. Il campo è stato parzialmente sgombrato dalla neve. L’arbitro e i responsabili Uefa hanno deciso di provare are. La, però,con un po’ di ritardo: circa21.20. Ciò per dare modo agli addetti dell’di liberare il campo dalla neve residua e permettere aitori di muoversi meglio sul rettangolo di gioco. Ricordiamo che laè stata a rischio rinvio per circa un’ora, data l’abbondante nevicata che si è abbattuta su Bergamo, ma l’Uefa ha spinto per iniziare. Ora la situazione sembra migliorare. L'articolo ilNapolista.

Advertising

SkySport : ???? UEFA CHAMPIONS LEAGUE ?? Le partite del mercoledì ? Juve-Malmoe e Man UTD-Young Boys anche in 4K ? E se sei clie… - SkySport : Atalanta-Villarreal, sventata la minaccia maltempo. La situazione allo stadio #SkyUCL - DiMarzio : #UCL | #AtalantaVillarreal inizierà con 20 minuti di ritardo - Eurosport_IT : ???? Atalanta-Villarreal, slitta il calcio d'inizio: 21:20 ? - infoitsport : TMW - Atalanta-Villarreal, incredibile nevicata sul Gewiss Stadium: sopralluogo in campo, gara a rischio -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Villarreal

Diretta/streaming video tv: fu pareggio pirotecnico all'andata La squadra di Gian Piero Gasperini è quindi padrona del proprio destino, anche se pesano i risultati conquistati ...Dea frenata dagli svizzeri(3 - 4 - 3): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Maehle; Pessina, Zapata, Ilicic. All. Gasperini(4 - 4 - 2): Rulli; Foyth, ...Tecnicistiche al lavoro per spalare la neve caduta sul Gewiss Stadium Adesso è ufficiale: la UEFA ha disposto l’inizio del match tra Atalanta e Villarreal alle ore 21.20 per permettere ai tecnici di m ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.43 L'arbitro inglese Anthony Taylor, stasera assistito da Gary Beswick e Adam Nunn, sembra disposto a far iniziare la partita 10-15 minuti dopo l'orario pr ...