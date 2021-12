Atalanta-Villarreal, si giocherà domani alle 16.30 (Di mercoledì 8 dicembre 2021) La Uefa ha stabilito l’orario della partita tra Atalanta e Villarreal, rinviata questa sera per neve. La sfida si giocherà domani alle ore 16.30. l’Atalanta spingeva per un orario dalle 19 in poi, ma l’Uefa non ha voluto far accavallare il match con le gare di Europa League. Foto: Twitter Atalanta L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 8 dicembre 2021) La Uefa ha stabilito l’orario della partita tra, rinviata questa sera per neve. La sfida siore 16.30. l’spingeva per un orario d19 in poi, ma l’Uefa non ha voluto far accavallare il match con le gare di Europa League. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA CHAMPIONS GRUPPO F: RINVIATA ATALANTA-VILLARREAL LA PARTITA SI GIOCHERÀ DOMANI ALLE 16:30 #SkyUCL #SkySport #AtalantaVillarreal - SkySport : ???? UEFA CHAMPIONS LEAGUE ?? Le partite del mercoledì ? Juve-Malmoe e Man UTD-Young Boys anche in 4K ? E se sei clie… - Corriere : Atalanta-Villarreal rinviata per neve: si giocherà domani - susydigennaro : RT @napolimagazine: CHAMPIONS - Atalanta-Villarreal si giocherà domani alle 16:30 - cmercatoweb : #AtalantaVillarreal domani in campo alle 16:30 ?? #AtalantaVillarreal #UCL -