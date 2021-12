Atalanta – Villarreal si gioca giovedì (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Bergamo. Alla fine le condizioni del campo e la neve che continua a scendere copiosa hanno convinto i tecnici della UEFA a spostare la partita di Champions League tra Atalanta e Villarreal giovedì 9 dicembre. La pulizia del campo non ha consentito di garantire un terreno di gioco sicuro per i calciatori. Al Gewiss Stadium di Bergamo tantissimi i tifosi che aspettavano sotto i fiocchi il calcio d’inizio dapprima rinviato alle 21.20. Difficilmente saranno giovedì pomeriggio di nuovo lì a sostenere la squadra. Leggi su bergamonews (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Bergamo. Alla fine le condizioni del campo e la neve che continua a scendere copiosa hanno convinto i tecnici della UEFA a spostare la partita di Champions League tra9 dicembre. La pulizia del campo non ha consentito di garantire un terreno di gioco sicuro per i calciatori. Al Gewiss Stadium di Bergamo tantissimi i tifosi che aspettavano sotto i fiocchi il calcio d’inizio dapprima rinviato alle 21.20. Difficilmente sarannopomeriggio di nuovo lì a sostenere la squadra.

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA CHAMPIONS GRUPPO F: RINVIATA ATALANTA-VILLARREAL LA PARTITA SI GIOCHERÀ DOMANI ALLE 16:30 #SkyUCL #SkySport #AtalantaVillarreal - SkySport : ???? UEFA CHAMPIONS LEAGUE ?? Le partite del mercoledì ? Juve-Malmoe e Man UTD-Young Boys anche in 4K ? E se sei clie… - Corriere : Atalanta-Villarreal rinviata per neve: si giocherà domani - mr_kubra : RT @SkySport: ULTIM'ORA CHAMPIONS GRUPPO F: RINVIATA ATALANTA-VILLARREAL LA PARTITA SI GIOCHERÀ DOMANI ALLE 16:30 #SkyUCL #SkySport #Atalan… - Fprime86 : RT @cmdotcom: UFFICIALE, nuovo dietrofront: #AtalantaVillarreal rinviata a domani per la neve. Fischi dalle tribune -