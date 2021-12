Atalanta-Villarreal rinviata a domani per neve: orario e come vederla in tv (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Atalanta-Villarreal rinviata per neve. Il match valevole per la sesta e ultima giornata della fase a gironi della Champions League 2021/2022 è stato rinviato per le avverse condizioni meteo e per una nevicata abbondante che si è intensificata dalle ore 19:00. Il match decisivo per il passaggio del turno, con gli spagnoli che hanno a disposizione due risultati su tre, si disputerà giovedì 9 dicembre ad orario da definire. La diretta tv e streaming è affidata ad Amazon Prime. L’arbitro Taylor, in precedenza, aveva rinviato di venti minuti il fischio d’inizio per consentire agli inservienti di liberare il campo dalla neve e di tracciare le linee rosse. Ma l’aumentare della nevicata ha portato all’inevitabile decisione di rinvio. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 8 dicembre 2021)per. Il match valevole per la sesta e ultima giornata della fase a gironi della Champions League 2021/2022 è stato rinviato per le avverse condizioni meteo e per una nevicata abbondante che si è intensificata dalle ore 19:00. Il match decisivo per il passaggio del turno, con gli spagnoli che hanno a disposizione due risultati su tre, si disputerà giovedì 9 dicembre adda definire. La diretta tv e streaming è affidata ad Amazon Prime. L’arbitro Taylor, in precedenza, aveva rinviato di venti minuti il fischio d’inizio per consentire agli inservienti di liberare il campo dallae di tracciare le linee rosse. Ma l’aumentare della nevicata ha portato all’inevitabile decisione di rinvio. SportFace.

