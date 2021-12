Atalanta-Villarreal posticipata | la squadra di Gasperini non scende in campo

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) E’ arrivata la decisione definitiva: la partita traè stata. Non si giocherà oggi la sfida valida per l’ultima giornata della fase a gironi di Champions League. Negli ultimi minuti l’arbitro Taylor aveva deciso di ritardare di 20 minuti l’inizio della partita per consentire agli addetti di ripulire ildalla neve. Poi è andato in scena un altro sopralluogo per verificare le condizioni del, l’arbitro ha deciso di rinviare la partita. La sfida dovrebbe giocarsi nella giornata di domani. Ladiè in corsa per giocarsi la qualificazione agli ottavi di finale. L'articolo CalcioWeb.

Atalanta – Villarreal rinviata per maltempo. Il match in programma alle ore 21.00 non si giocherà per via della forte neve caduta in tutto il Nord Italia e in particolare nella città di Bergamo.