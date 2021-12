Atalanta-Villarreal non si gioca: partita rinviata per neve (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Non si giocherà Atalanta–Villarreal, la partita viene rinviata per neve. L’iniziale decisione di rimandare il match di venti minuti dopo il sopralluogo delle 20:30 è stata poi cambiata in corso d’opera. La situazione del terreno di gioco non lo rendeva praticabile, con il campo pienamente innevato. Gli iniziali tentativi degli spalatori non sono serviti. La gara è rinviata a domani, con l’orario ancora da definire. Seguono aggiornamenti da parte dell’UEFA. Francesco Ricapito L'articolo proviene da Metropolitan Magazine. Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Non si giocherà, lavieneper. L’iniziale decisione di rimandare il match di venti minuti dopo il sopralluogo delle 20:30 è stata poi cambiata in corso d’opera. La situazione del terreno di gioco non lo rendeva praticabile, con il campo pienamente innevato. Gli iniziali tentativi degli spalatori non sono serviti. La gara èa domani, con l’orario ancora da definire. Seguono aggiornamenti da parte dell’UEFA. Francesco Ricapito L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.

