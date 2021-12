Atalanta-Villarreal | le formazioni ufficiali

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Ecco le scelte definitive dei due tecnici per(3-4-2-1): Musso; Toloi, Palomino, Demiral; Hateboer, De Roon, Freuler, Maehle; Pessina; Ilicic, Zapata. All. Gasperini.(4-4-2): Rulli, Foyth, Albiol, P. Torres, Estupinan; Moreno, Moi Gomez, Parejo, Capoue; G. Moerno. Danjuma. All. Emery. Foto: Twitter UCL L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

BERGAMO - E' a rischio la partita traprevista alle 21 a causa della neve che è iniziata a cadere copiosamente poco prima delle 19 su Bergamo, ovvero poco dopo che fossero stati totli i teloni dal prato. Al momento ...DIRETTA DELLA PARTITA Formazioni ufficiali di- Villareal(3 - 4 - 2 - 1): Musso;... [ufficiali dalle ore 19.45](4 - 4 - 2) : Rulli; Foyth, Albiol, Torres, Estupinan; ...La diretta tv di Atalanta-Villarreal avrà inizio alle ore 21.00. Sarà possibile seguire la partita su Sky Sport. Sarà possibile inoltre seguire l'incontro live in streaming sulle app di Now e ...Se la vendicata che sta colpendo Bergamo non dovesse smettere si potrebbe giocare domani alle 15 L’abbondante nevicata che sta candendo su Bergamo e sul Gewiss Stadium potrebbe portare a una decisone ...