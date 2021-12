Atalanta-Villarreal, la Uefa cambia idea: si giocherà alle ore 19:00 (Di giovedì 9 dicembre 2021) cambia nuovamente l’orario di Atalanta-Villarreal. La partita, rinviata per la neve caduta in abbondanza a Bergamo, si giocherà giovedì 9 dicembre alle ore 19:00 e non più alle 16:30 come indicato in prima battuta dall’Uefa. Una scelta che viene incontro all’esigenza dell’Atalanta e dei suoi tifosi che così potranno andare allo stadio dopo aver finito di lavorare. Una serata lunghissima, tra rinvii e cambiamenti continui di orari. Stavolta si giocherà in serata. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 9 dicembre 2021)nuovamente l’orario di. La partita, rinviata per la neve caduta in abbondanza a Bergamo, sigiovedì 9 dicembreore 19:00 e non più16:30 come indicato in prima battuta dall’. Una scelta che viene incontro all’esigenza dell’e dei suoi tifosi che così potranno andare allo stadio dopo aver finito di lavorare. Una serata lunghissima, tra rinvii ementi continui di orari. Stavolta siin serata. SportFace.

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA CHAMPIONS GRUPPO F: RINVIATA ATALANTA-VILLARREAL LA PARTITA SI GIOCHERÀ DOMANI ALLE 16:30 #SkyUCL #SkySport #AtalantaVillarreal - SkySport : ???? UEFA CHAMPIONS LEAGUE ?? Le partite del mercoledì ? Juve-Malmoe e Man UTD-Young Boys anche in 4K ? E se sei clie… - UEFAcom_it : A causa delle avverse condizioni meteorologiche, l'arbitro, di concerto con il delegato UEFA e con le squadre, ha d… - fpa82 : RT @SkySport: ULTIM'ORA CHAMPIONS ATALANTA-VILLARREAL RINVIATA PER NEVE LA PARTITA SI GIOCHERÀ DOMANI ALLE 19:00 #SkyUCL #SkySport #Atalant… - English_AS : RT @Atalanta_BC: ???? #AtalantaVillarreal si disputerà domani, giovedì 9, alle ore 19. ???? Atalanta-Villarreal will be played tomorrow, Thu… -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Villarreal Tris del Bayern, Barça in Europa League Dopo tutte le gare della fase a gironi della Champions League (manca solo Atalanta - Villarreal in programma domani), si è definito il quadro delle 16 squadre qualificate agli ottavi di finale di ...

Champions, ultima giornata: risultati e classifiche dei gironi Nel gruppo F invece bisognerà aspettare Atalanta - Villarreal, rinviata per neve

Champions, Atalanta-Villarreal rinviata: ecco quando si recupera Corriere dello Sport UFFICIALE - Atalanta-Villarreal, cambia di nuovo l’orario: fischio d'inizio fissato alle 19 Adesso è ufficiale, la decisione è definitiva: Atalanta-Villarreal verrà giocata domani, giovedì 9 dicembre, alle ore 19. Dopo una lunga riunione tra i club e la UEFA è stato scelto questo orario, che ...

Nuovo cambio di programma: Atalanta-Villarreal giovedì alle 19 Altro colpo di scena in una giornata interminabile Niente 16.30. Sembrava ufficiale, invece la Uefa ha fatto un passo indietro: Atalanta-Villarreal si giocherà giovedì 9 dicembre alle 19. A confermarl ...

Dopo tutte le gare della fase a gironi della Champions League (manca soloin programma domani), si è definito il quadro delle 16 squadre qualificate agli ottavi di finale di ...Nel gruppo F invece bisognerà aspettare, rinviata per neveAdesso è ufficiale, la decisione è definitiva: Atalanta-Villarreal verrà giocata domani, giovedì 9 dicembre, alle ore 19. Dopo una lunga riunione tra i club e la UEFA è stato scelto questo orario, che ...Altro colpo di scena in una giornata interminabile Niente 16.30. Sembrava ufficiale, invece la Uefa ha fatto un passo indietro: Atalanta-Villarreal si giocherà giovedì 9 dicembre alle 19. A confermarl ...