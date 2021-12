Atalanta-Villarreal | fischio d’inizio posticipato di 20 minuti

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) La gara tradovrebbe (condizionale d’obbligo) cominciare con 20di ritardo. La copiosa nevicata che si sta abbattendo sulla Gewiss Arena rischia infatti di far slittare òa gara a domani. L’arbitro ha visionato il terreno di gioco, completamente imbiancato, per fare un nuovo sopralluogo a breve.per orae si partirà alle 21.20. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

SkySport : ???? UEFA CHAMPIONS LEAGUE ?? Le partite del mercoledì ? Juve-Malmoe e Man UTD-Young Boys anche in 4K ? E se sei clie… - SkySport : Atalanta-Villarreal, sventata la minaccia maltempo. La situazione allo stadio #SkyUCL - DiMarzio : #UCL | #AtalantaVillarreal inizierà con 20 minuti di ritardo - im_jordanv : ultimamente sono veramente impegnato, finalmente ho trovato un buco per concentrarmi su una partita, vado di Bayern… - ilcirotano : LIVE Atalanta-Villarreal: si gioca, ma l'inizio slitterà alle 21.20 - -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Villarreal

Dea frenata dagli svizzeri(3 - 4 - 3): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Maehle; Pessina, Zapata, Ilicic. All. Gasperini(4 - 4 - 2): Rulli; Foyth, ...La Juventus vince contro il Malmo e conserva il primo posto nel girone. E' il primo verdetto della serata di Champions League che alle 21 vede in campo l'contra il. Dopo i ko di ieri di Milan e Inter , la Signora batte gli svedesi per 1 - 0. La Juventus era già qualificata agli ottavi: con la vittoria di oggi ribadisce il primato ...Una copiosa nevicata ha sorpreso Bergamo prima di Atalanta-Villarreal, valida per la sesta giornata della fase a gironi di Champions League 2021/2022. Sofia Goggia, presente ai microfoni di Prime Vide ...Tecnicistiche al lavoro per spalare la neve caduta sul Gewiss Stadium Adesso è ufficiale: la UEFA ha disposto l’inizio del match tra Atalanta e Villarreal alle ore 21.20 per permettere ai tecnici di m ...