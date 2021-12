Atalanta Villarreal, è ufficiale: partita rinviata a domani. I dettagli (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Atalanta Villarreal è stata rinviata a domani causa neve: tutte le informazioni sul match di Champions League Atalanta-Villarreal è stata rinviata a domani, a causa della copiosa nevicata che si è abbattuta su Bergamo in queste ore. Dopo il tentativo di posticipare il match di Champions League di 20 minuti (inizio previsto alle ore 21), la UEFA – ascoltato il parere dell’arbitro Taylor e dei calciatori – ha deciso di non far scendere in campo le due squadre. In attesa di comunicazioni ufficiali sull’orario del match. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 8 dicembre 2021)è statacausa neve: tutte le informazioni sul match di Champions Leagueè stata, a causa della copiosa nevicata che si è abbattuta su Bergamo in queste ore. Dopo il tentativo di posticipare il match di Champions League di 20 minuti (inizio previsto alle ore 21), la UEFA – ascoltato il parere dell’arbitro Taylor e dei calciatori – ha deciso di non far scendere in campo le due squadre. In attesa di comunicazioni ufficiali sull’orario del match. L'articolo proviene da Calcio News 24.

