Atalanta-Villarreal, Champions League: probabili formazioni e diretta tv (Di mercoledì 8 dicembre 2021) L’ultima giornata del Gruppo F vede in Atalanta–Villarreal il match di cartello per decretare la seconda squadra del girone qualificata agli ottavi. La squadra di Gasperini nelle precedenti due edizioni di Champions League è sempre riuscita a superare la fase a gironi e quest’anno vuole ripetersi. Il passaggio del turno è alla portata di Zapata e compagni, ma servirà una prestazione super anche negli ultimi novanta minuti. I punti accumulati sinora dall’Atalanta non rendono quanto in realtà espresso dai nerazzurri in campo, in particolare nella doppia sfida contro il Manchester United. Le ultime sulla sfida. I precedenti e le novità di formazione L’ultimo match tra le due compagini ha visto un pareggio per 2-2, con Gosens che nel finale ha recuperato la rimonta momentanea del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 8 dicembre 2021) L’ultima giornata del Gruppo F vede inil match di cartello per decretare la seconda squadra del girone qualificata agli ottavi. La squadra di Gasperini nelle precedenti due edizioni diè sempre riuscita a superare la fase a gironi e quest’anno vuole ripetersi. Il passaggio del turno è alla portata di Zapata e compagni, ma servirà una prestazione super anche negli ultimi novanta minuti. I punti accumulati sinora dall’non rendono quanto in realtà espresso dai nerazzurri in campo, in particolare nella doppia sfida contro il Manchester United. Le ultime sulla sfida. I precedenti e le novità di formazione L’ultimo match tra le due compagini ha visto un pareggio per 2-2, con Gosens che nel finale ha recuperato la rimonta momentanea del ...

Advertising

SkySport : ???? UEFA CHAMPIONS LEAGUE ?? Le partite del mercoledì ? Juve-Malmoe e Man UTD-Young Boys anche in 4K ? E se sei clie… - DiMarzio : Intertoto, Coppa Uefa, Europa e Champions League: tutti i precedenti tra le italiane e il Villarreal - sportli26181512 : Champions, l'Atalanta si qualifica se...: le combinazioni per gli ottavi: La squadra di Gian Piero #Gasperini potre… - Fprime86 : RT @SkySport: ???? UEFA CHAMPIONS LEAGUE ?? Le partite del mercoledì ? Juve-Malmoe e Man UTD-Young Boys anche in 4K ? E se sei cliente SKY Q… - infoitsport : Atalanta, le ultime verso il Villarreal -