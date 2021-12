Atalanta - Villarreal cambia orario, si gioca alle 19 (Di giovedì 9 dicembre 2021) Atalanta - Villarreal cambia orario. Infatti domani il calcio d'inizio verrà dato alle 19, e non alle 16.30 come comunicato in un primo tempo dall'Uefa. La partita fra la Dea e gli spagnoli era stata ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 9 dicembre 2021). Infatti domani il calcio d'inizio verrà dato19, e non16.30 come comunicato in un primo tempo dall'Uefa. La partita fra la Dea e gli spagnoli era stata ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA CHAMPIONS GRUPPO F: RINVIATA ATALANTA-VILLARREAL LA PARTITA SI GIOCHERÀ DOMANI ALLE 16:30 #SkyUCL #SkySport #AtalantaVillarreal - UEFAcom_it : A causa delle avverse condizioni meteorologiche, l'arbitro, di concerto con il delegato UEFA e con le squadre, ha d… - Corriere : Atalanta-Villarreal rinviata per neve: si giocherà domani - robertcal75 : RT @Atalanta_BC: ???? #AtalantaVillarreal si disputerà domani, giovedì 9, alle ore 19. ???? Atalanta-Villarreal will be played tomorrow, Thu… - ViteAnto : RT @blogsicilia: #notizie #sicilia Neve a Bergamo, rinviata a domani Atalanta-Villarreal - -