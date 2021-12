Atalanta-Villarreal alle 16 | 30 | il perché della decisione dell’Uefa | vincono i diritti tv

(Di mercoledì 8 dicembre 2021)si giocherà giovedì 9 dicembreore 16:30. L’ufficialità da parteè arrivata poco dopo le 21:45, una orario che ha scatenato la furia dei tifosi atalantini che non potranno andare allo stadio, a quell’ora, dovranno lavorare visto che è un pomeriggio di un giorno feriale. “Chiederemo all’Uefa di far cominciare la partita il più tardi possibile”, aveva detto il direttore generale nerazzurro Umberto Marino. E per l’Uefa, di fatto, le 16:30 è l’orario massimo. Sì,18:45 comincia l’ultima giornata di Europa League e di Conference League e per una questione ditv mai si sovrappongono insieme alla Champions League. E neanche questo caso fa eccezione.18.45 cominciano le ...

