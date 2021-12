Atalanta-Villareal rinviata per neve: si gioca domani. Dea obbligata a vincere per gli ottavi di Champions League (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Atalanta-Villareal è stata rinviata a causa della fittissima nevicata che si è abbattuta su Bergamo. L’incontro, valido per l’ultima giornata della fase a gironi della Champions League, si giocherà domani (giovedì 9 dicembre) alle ore 16.30 (nel pomeriggio, in modo da evitare la contemporaneità con le sfide di Europa League). Una coltre di neve spessa diversi centimetri aveva ricoperto l’intero manto erboso, gli addetti ai lavori hanno spalato la neve ma non c’erano le condizioni adatte per disputare la contesa come da programma (stasera, dalle ore 21.00). Si tratta di un match decisivo per la qualificazione agli ottavi di finale: gli orobici dovranno battere gli spagnoli per accedere alla fase a eliminazione diretta, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 dicembre 2021)è stataa causa della fittissima nevicata che si è abbattuta su Bergamo. L’incontro, valido per l’ultima giornata della fase a gironi della, si giocherà(giovedì 9 dicembre) alle ore 16.30 (nel pomeriggio, in modo da evitare la contemporaneità con le sfide di Europa). Una coltre dispessa diversi centimetri aveva ricoperto l’intero manto erboso, gli addetti ai lavori hanno spalato lama non c’erano le condizioni adatte per disputare la contesa come da programma (stasera, dalle ore 21.00). Si tratta di un match decisivo per la qualificazione aglidi finale: gli orobici dovranno battere gli spagnoli per accedere alla fase a eliminazione diretta, ...

Advertising

SkySport : ?? ATALANTA-VILLARREAL RINVIATA A DOMANI ?? - Emil_io76 : RT @Boboj29: Atalanta-Villareal rinviata per neve , si gioca domani fischio d'inizio h 16,30 Come fai a non ricordarti questo quando rinv… - JVCKSMOL : Europa League con Barcellona, Siviglia, Porto, Lipsia, Borussia Dortmund e una tra Villareal e Atalanta... - junews24com : Atalanta Villareal rinviata per neve: ufficiale. Si giocherà domani - - gianninomerlo : RT @LaStampa: Troppa neve a Bergamo, rinviata Atalanta-Villareal di Champions League. Si gioca domani, orario da definire -