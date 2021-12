Atalanta-Villareal rinviata per neve | la reazioni dei tifosi è netta

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Clamoroso a Bergamo:a domani, orario da definire. La reazione deiallo stadio non passa inosservata La notizia era nell’aria, poi la bufera non ha lasciato più dubbi. Lo spareggio qualificazione traè stato rinviato a domani, in orario da definire. Una decisione maturata dall’arbitro Taylor e dalle autorità Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

All'inizio sembrava potesse essere soltanto uno slittamento di 20 minuti, dalle 21 alle 21.20. Il fischio d'inizio di- Villarreal, gara valida per la sesta giornata della fase a gironi di Champions League e decisiva per i bergamaschi in ottica qualificazione agli ottavi, invece non arriverà questa sera. La ..., segui la diretta dalle ore 21.20 Formazioni e live Juventus - Malmo 1 - 0, rivivi la direttaNonostante il lavoro degli addetti, che hanno fatto il possibile per ripulire il campo, la fitta nevicata non ha dato tregua a Bergamo rendendo il campo praticamente impraticabile.Impossibile giocare al Gewiss Stadium: si giocherà domani la sfida decisiva per la qualificazione della Dea agli ottavi di finale di Champions League.