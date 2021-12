Atalanta-Villareal posticipata alle 21:20: ecco il perchè (Di mercoledì 8 dicembre 2021) La gara decisiva per il girone F di Champions League traAtalanta e Villareal è a rischio rinvio. Nelle ultime ore infatti la nevicata su Bergamo si è intensificata molto. Atalanta-Villareal, le condizioni del campoPoco fa c’è stato un sopralluogo in sul terreno di gioco del Gewiss Stadium dei giocatori e dell’arbitro, per capire se sarà possibile iniziare la sfida, con la speranza che la neve possa placarsi. Massimiliano Nebuloni di Sky ha dichiarato che entrambe le squadre hanno deciso che il campo permetterà il regolare svolgimento del match, che nel frattempo è stato posticipato alle 21:20. Leggi su rompipallone (Di mercoledì 8 dicembre 2021) La gara decisiva per il girone F di Champions League traè a rischio rinvio. Nelle ultime ore infatti la nevicata su Bergamo si è intensificata molto., le condizioni del campoPoco fa c’è stato un sopralluogo in sul terreno di gioco del Gewiss Stadium dei giocatori e dell’arbitro, per capire se sarà possibile iniziare la sfida, con la speranza che la neve possa placarsi. Massimiliano Nebuloni di Sky ha dichiarato che entrambe le squadre hanno deciso che il campo permetterà il regolare svolgimento del match, che nel frattempo è stato posticipato21:20.

Advertising

Emergenza_Ita : A Bergamo causa nevicata abbondante, la partita di Champions Atalanta - Villareal, sarà posticipata alle ore 21:20… - Emergenza_Ita : A Bergamo causa nevicata abbondante, la partita di Champions Atalanta - Villareal, sarà posticipata alle ore 21:20… - Fantalanta1 : Manchester - Young Boys si gioca in orario, non alle 21:20 come #AtalantaVillarreal Piccolissimo vantaggio per At… - dybalaorchiesa : vabbeh aspetto le 21.20 per vedere atalanta-villareal - laziopress : Champions League, tanta neve a Bergamo: Atalanta-Villarreal inizia con 20 minuti di ritardo -