-Atalanta-Villareal: la partita è stata rinviata (Di giovedì 9 dicembre 2021) Oggi 8 Dicembre 2021 si doveva giocare alle ore 21:00 nello Stadio Gewiss la partita -Atalanta-Villareal ma alla fine la partita è stata rinviata per causa della neve che scendeva copiosa e che sarà recuperata domani 9 Dicembre alle ore 19:00. Non si è potuto fare altrimenti perchè si è detto che giocare era molto pericoloso e quindi si è rimandato tutto per concludere la fase a gironi F della Champions League. Atalanta-Villareal: formazioni e dove vederla -Atalanta-Villareal: la neve ferma la gara La partita decisiva del girone F che ha affrontato Atalanta e Villarrreal a Bergamo è stata sospesa a causa dell’abbondante nevicata caduta nel pomeriggio nel ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 9 dicembre 2021) Oggi 8 Dicembre 2021 si doveva giocare alle ore 21:00 nello Stadio Gewiss lama alla fine laper causa della neve che scendeva copiosa e che sarà recuperata domani 9 Dicembre alle ore 19:00. Non si è potuto fare altrimenti perchè si è detto che giocare era molto pericoloso e quindi si è rimandato tutto per concludere la fase a gironi F della Champions League.: formazioni e dove vederla -: la neve ferma la gara Ladecisiva del girone F che ha affrontatoe Villarrreal a Bergamo èsospesa a causa dell’abbondante nevicata caduta nel pomeriggio nel ...

Advertising

SkySport : ?? ATALANTA-VILLARREAL RINVIATA A DOMANI ?? - TotoeCalcio : Secondo step esito #Schedina #Quiniela n. 25. #Smart1x2. Appassionati, ora molto bravi, ma dipende. Mancano ancor… - annalisapanello : RT @Cicciodicastri: Chi pescheremo ai sorteggi? Una tra Psg, Atletico, Sporting, Barcellona o Benfica, Villareal (se non passa l'Atalanta)… - rtl1025 : ? #Championsleague, la #Juve passa da prima del girone grazie al pareggio tra #Zenit e #Chelsea. Rinviata… - MeneghiniGaetan : RT @Boboj29: Atalanta-Villareal rinviata per neve , si gioca domani fischio d'inizio h 16,30 Come fai a non ricordarti questo quando rinv… -