Atalanta-Villareal in bilico per la neve Sorpresa in avanti | Pessina | Ilicic e Zapata - Foto

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) É arrivato il momento della sfida decisiva per la qualificazione agli ottavi di finale di Champions. Per qualificarsi un solo risultato: la vittoria. Ma a un’ora dall’avvio c’è l’incognita campo che è completamente imbiancato.

Ultima chiamata per gli uomini di Gasperini:è una partita da dentro o fuori , decisiva per il passaggio agli ottavi di Champions League , in un girone dove il Manchester United è già certo della qualificazione e lo Young ...DIRETTA DELLA PARTITA Formazioni ufficiali di(3 - 4 - 2 - 1): Musso; Palomino, Demiral, Toloi; Zappacosta, Freuler, de Roon, Hateboer; Pasalic, Malinovskyi; Zapata. A ...@LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Alle 21 dovrebbe giocarsi Atalanta-Villarreal, valida per l’ultima giornata del girone F di Champions League. A Bergamo, però ...La grande nevicata su Bergamo che si sta verificando nelle ultime ore mette a rischio il match di Champions League tra Atalanta-Villarreal. Poco fa c'è stato un sopralluogo sul campo ...