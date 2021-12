Atalanta-Villareal | de Roon | Zapata e Koopmeiners come degli sciatori | il siparietto social

(Di giovedì 9 dicembre 2021)di desu Twitter. Il giocatore dell’, a seguito del rinvio del match tra la Dea e ilper neve, ha postato una foto di 3in discesa libera. L’olandese ha postato la foto con la didascalia: “Io,che ci avviamo al calcio d’inizio”. Ricordiamo che il match verrà recuperato domani, 9 novembre, alle ore 19:00. Me,andon our way to kickoff. pic.twitter.com/QFpCjTQfr9 — Marten de(@Dirono) December 8, 2021 SportFace.

SkySport : ?? ATALANTA-VILLARREAL RINVIATA A DOMANI ??

Mentre, la decisiva sfidaè stata rinviata per neve. Si gioca giovedi 9 dicembre alle ore 16.30 non alle 21 perchè la Uefa non vuole sovrapposizioni con le gare di Europa e ...La garanon si gioca, è stata rinviata per neve a giovedì alle 16.30. È questa la decisione finale dell'arbitro dopo un'attenta valutazione di tutte le variabili, tra cui la sicurezza dei ...Rinviata Atalanta-Villarreal a causa dell’impraticabilità del campo del Gewiss Stadium per la troppa neve, il destino intrecciato dei bergamaschi e degli spagnoli è l’unico verdetto rimasto in sospeso ...CHAMPIONS LEAGUE - La fase a gironi si è (quasi) completata. Manca solo Atalanta-Villarreal che deciderà la 16a formazione qualificata agli ottavi di finale.