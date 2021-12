Atalanta | un solo risultato per centrare ancora gli ottavi | vincere contro il Villarreal

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Alla fine di, sfida di Champions da dentro o fuori per i nerazzurri, sapremo chi strapperà il pass per glidi finale, chi dovrà scendere in Europa League e chi invece dovrà salutare i palcoscenici europei. Nel giorno dell’Immacolata i bergamaschi scenderanno in campo alle 21 al Gewiss Stadium con una disposizione, la vittoria. Conquistando i tre punti ai danni del Sottomarino Giallo, la Dea salirebbe a quota 9 superando gli spagnoli al secondo posto. Con il Manchester United già sicuro della prima piazza, le altre tre si giocano tutto nell’ultimo turno. Se gli orobici non dovessero fare bottino pieno ma ottenere unpunto si qualificherebbero per l’Europa League, anche in caso di vittoria dello Young Boysi Red ...