Atalanta, Toloi: «Neve al Gewiss Stadium? Non so se ci siano le condizioni per giocare»

Rafael Toloi, difensore dell'Atalanta, ha parlato prima del match di Champions League contro il Villarreal. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

ATALANTA VILLARREAL – «Cade tanta Neve ma dobbiamo stare concentrati, è una partita importante e siamo preparati per giocare questa gara. È difficile dire se ci sono le condizioni per scendere in campo ma pensiamo a noi, conosciamo l'importanza di questa sfida. Siamo concentrati. Siamo una squadra forte fisicamente ma anche tecnica, giocare così non aiuterebbe nessuno ma dobbiamo pensare solo a fare una grande partita. Non immaginavamo che potesse nevicare così ma ...

