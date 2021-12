Atalanta passa se: i risultati per andare agli ottavi di Champions (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Atalanta passa se. I bergamaschi di Gasperini si preparano ad affrontare il Villarreal tra le mura amiche per l’ultima giornata della fase a gironi della UEFA Champions League. Un match che potrebbe garantire ai nerazzurri il passaggio del turno e il conseguente approdo agli ottavi di finale della competizione. Si tratterebbe di un risultato straordinario L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 8 dicembre 2021)se. I bergamaschi di Gasperini si preparano ad affrontare il Villarreal tra le mura amiche per l’ultima giornata della fase a gironi della UEFALeague. Un match che potrebbe garantire ai nerazzurri ilggio del turno e il conseguente apprododi finale della competizione. Si tratterebbe di un risultato straordinario L'articolo

Advertising

CalcioFinanza : #Atalanta passa se: i risultati che qualificano i nerazzurri agli ottavi di #Champions o agli spareggi di… - paoloaccardi : @90ordnasselA Riprovaci…Chi passa agli ottavi stasera: Tutte e due - solo la Juve - solo l’Atalanta - DaveNax : @MaldiniLos Vero ma quello che non mi torna è che l’Atalanta non ha una rosa superiore alla nostra nei 15-16. Eppur… - DiInterista : @NariceDe Secondo te chi passa tra Atalanta e Villareal? - RickyBauscia : Io tutto sto vantaggio dì uscire dalla CL non lo vedo. Noi faremo al massimo altre due gare, così come Atalanta (se… -