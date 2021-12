Atalanta, il pass Champions porta Boga: quanto valgono gli ottavi di finale per la Dea (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Strappando il pass per gli ottavi di finale di Champions League, l’Atalanta incasserebbe i soldi per provare l’assalto a Boga Questa sera contro il Villarreal, l’Atalanta deve vincere obbligatoriamente per poter strappare il pass per gli ottavi di finale di Champions League. Una qualificazione che, come riportato da La Gazzetta dello Sport, porterebbe nelle casse del club nerazzurro 12,4 milioni di euro, 9,6 per il passaggio del turno e 2,8 come premio per la singola vittoria. A questo incasso, vanno aggiunti i 32 milioni già percepiti in questa stagione di Champions: 5,6 milioni per la semplice partecipazione alla fase a gironi, 5,6 per i risultati ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Strappando ilper glididiLeague, l’incasserebbe i soldi per provare l’assalto aQuesta sera contro il Villarreal, l’deve vincere obbligatoriamente per poter strappare ilper glididiLeague. Una qualificazione che, come rito da La Gazzetta dello Sport, porterebbe nelle casse del club nerazzurro 12,4 milioni di euro, 9,6 per ilaggio del turno e 2,8 come premio per la singola vittoria. A questo incasso, vanno aggiunti i 32 milioni già percepiti in questa stagione di: 5,6 milioni per la semplice partecipazione alla fase a gironi, 5,6 per i risultati ...

Advertising

CalcioNews24 : La qualificazione per affondare il colpo #Boga - luca85462875 : @colorARTillery @Io_SimoneCecchi @BagueraDaniela è già successo. Juventus-Atalanta, mio figlio minorenne con pass d… - 24Trends_Italia : 10. Super green pass come si ottiene - 5mille+ 11. Lesbo isola - 5mille+ 12. Totti - 5mille+ 13. Demetrio Volcic -… - Marinel93031435 : Sto in treno con 70 minuti di ritardo , ferma ad aspettare l’intervento della polizia , per uno senza green pass L… - Atalanta_BC : #NapoliAtalanta | 0-1 | 23' ?? Ancora #Pessina, stavolta dal limite dell'area dopo la sponda di #Zapata, fuori di p… -