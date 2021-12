Assegno unico senza effettuare la dichiarazione ISEE: è possibile? (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Dal mese di marzo 2022 l’Assegno unico universale per i figli a carica andrà a poco a poco a sostituire l‘eterogeneo quadro delle detrazioni e dei sussidi previsti per i nuclei familiari. Abbiamo già parlato più volte su queste pagine del citato Assegno, che consiste di fatto in un contributo versato su domanda in presenza di figli a carico fino ai 21 anni di età, con importi differenti, in base all’ISEE del nucleo familiare. Una domanda dai riflessi pratici a cui vogliamo rispondere è la seguente: cosa succede se non si presenta la dichiarazione ISEE? Si ha comunque diritto all’Assegno unico? Scopriamolo. Assegno unico e dichiarazione ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Dal mese di marzo 2022 l’universale per i figli a carica andrà a poco a poco a sostituire l‘eterogeneo quadro delle detrazioni e dei sussidi previsti per i nuclei familiari. Abbiamo già parlato più volte su queste pagine del citato, che consiste di fatto in un contributo versato su domanda in predi figli a carico fino ai 21 anni di età, con importi differenti, in base all’del nucleo familiare. Una domanda dai riflessi pratici a cui vogliamo rispondere è la seguente: cosa succede se non si presenta la? Si ha comunque diritto all’? Scopriamolo....

