Asse Cagliari-Torino | tanti nomi sul piatto | la situazione

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) In vista della prossima finestra di calciomercato, l’potrebbe essere caldissimo Tra domenica sera e lunedì mattina si sarebbero verificati alcuni incroci di mercato tra ile il, durante i quali Davide Vagnati e Stefano Capozucca avrebbero discusso. Da una parte mister Mazzarri vorrebbe sia Izzo (per rinforzare una difesa ormai debole) e Rincon. Sull’altro fronte però – come sottolinea stamattina TuttoSport – i granata vorrebbero far ripartire la trattativa Joao Pedro. Il capitano rossoblù piace alla società torinese da diverso tempo ma non basta. Per il numero 10, oltre ai due giocatori, servirebbero dai 15 ai 18 milioni di euro. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.