Ascolti TV 7 dicembre | boom Caduta Libera | l' assenza de L' Eredità giova a Gerry Scotti

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Durissima giornata per il palinsesto Rai che ha registrato dei brutti risultati, soprattutto nel tardo Prime Time con La concessione del telefono - C'era una volta Vigata. Ha gioito, invece, Canale 5 con la messa in onda della sfida di Champions League con l'incontro tra Milan e Liverpool. Per quanto riguarda l'intero pomeriggio, ci sono stati degli stravolgimenti nel palinsesto del primo canale della tv di Stato e che hanno comportato la cancellazione di moltissime trasmissioni di punta. Senza L'è riuscita a superare ogni aspettativa permettendo adi sfregarsi le mani!TV 7, malissimo Rai 1 e Canale 5 ne approfitta Complice anche la partenza programmata per le pre 21.57, in prima serata Rai 1 ha incassato un flop ...