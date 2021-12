Appalti | Busia Anac | rischio infiltrazioni criminose

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Con l'arrivo di oltre 200 miliardi per il Pnrr e l'avvio degli, "s'intensifica ildi corruzione e di". Il presidente dell', Giuseppe, alla vigilia la ...

Con l'arrivo di oltre 200 miliardi per il Pnrr e l'avvio degli, "s'intensifica il rischio di corruzione e di infiltrazioni criminose". Il presidente dell'Anac, Giuseppe, alla vigilia la Giornata Internazionale contro la Corruzione, lancia un alert: "..."Attraverso glipubblici e le tipologie di contratti adottati, si possono determinare i cambiamenti ambientali del Paese - ha spiegato- Occorre inserire nelle gare criteri ecologici e ...Con l'arrivo di oltre 200 miliardi per il Pnrr e l'avvio degli appalti, "s'intensifica il rischio di corruzione e di infiltrazioni criminose". (ANSA) ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 25 nov - E' stato rinnovato dal ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani e dal presidente dell'Autorita' nazionale anticorruzione Giuseppe Busia l' ...