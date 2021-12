Antonella Clerici, caos in diretta: la telefonata diventa virale – VIDEO (Di mercoledì 8 dicembre 2021) caos in diretta e web in delirio. È successo oggi ad Antonella Clerici durante la sua trasmissione È sempre Mezzogiorno Anche oggi, mercoledì 8 dicembre, in un giorno di festa, è andata in diretta Antonella Clerici con il suo consueto appuntamento dalle 12:00 con È sempre Mezzogiorno. Tra le varie ricette proposte e le chiacchiere L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 8 dicembre 2021)ine web in delirio. È successo oggi addurante la sua trasmissione È sempre Mezzogiorno Anche oggi, mercoledì 8 dicembre, in un giorno di festa, è andata incon il suo consueto appuntamento dalle 12:00 con È sempre Mezzogiorno. Tra le varie ricette proposte e le chiacchiere L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

Novella_2000 : Caos in Rai: una signora chiama per giocare ai “Fatti vostri”, ma risponde Antonella Clerici (VIDEO) - zazoomblog : Rai cambia tutto per Antonella Clerici: le novità sul suo programma - #cambia #tutto #Antonella #Clerici: - infoitcultura : È sempre mezzogiorno, ricette 6 dicembre: buon compleanno Antonella Clerici! - infoitcultura : Antonella Clerici, slitta la diretta: È sempre mezzogiorno parte in ritardo - infoitcultura : Antonella Clerici, cambia la programmazione Rai: i nuovi orari -