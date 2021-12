Anticipazioni Una Vita, Puntate dal 13 al 17 dicembre 2021: Lolita è Malata! (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Anticipazioni Una Vita, trama Puntate dal 13 al 17 dicembre 2021: Lolita continua ad accusare malori ed il medico è preoccupato per le sue condizioni. Tra Genoveva e Felipe torna il sereno… Una Vita, in molte occasioni, regala momenti difficili e tristi per i protagonisti principali. Stavolta ad essere coinvolta è Lolita, che inizia gradualmente a peggiorare e a sentirsi sempre peggio. Al centro dell’attenzione però c’è anche la felicità di Genoveva, che decide di ripetere il viaggio di nozze con Felipe. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Una Vita: dove eravamo rimasti Jacinto crede di sentire dei rumori dalla casa dei Dominguez e si convince che vi siano dei ladri. Cesareo riesce ad ... Leggi su uominiedonnenews (Di mercoledì 8 dicembre 2021)Una, tramadal 13 al 17continua ad accusare malori ed il medico è preoccupato per le sue condizioni. Tra Genoveva e Felipe torna il sereno… Una, in molte occasioni, regala momenti difficili e tristi per i protagonisti principali. Stavolta ad essere coinvolta è, che inizia gradualmente a peggiorare e a sentirsi sempre peggio. Al centro dell’attenzione però c’è anche la felicità di Genoveva, che decide di ripetere il viaggio di nozze con Felipe. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Una: dove eravamo rimasti Jacinto crede di sentire dei rumori dalla casa dei Dominguez e si convince che vi siano dei ladri. Cesareo riesce ad ...

Advertising

valeriaallevaa : RT @stronz4te: perché tutta la settimana è una noia mortale poi BOOM mercoledì iniziano le peggio 48h con le anticipazioni dove non si capi… - xorolixo : non ho mai aspettato le anticipazioni di una puntata come oggi è sempre peggio e io sono psicologicamente esausta - iovediabla : RT @stronz4te: perché tutta la settimana è una noia mortale poi BOOM mercoledì iniziano le peggio 48h con le anticipazioni dove non si capi… - veneredanzante : RT @stronz4te: perché tutta la settimana è una noia mortale poi BOOM mercoledì iniziano le peggio 48h con le anticipazioni dove non si capi… - scorbutiica : RT @stronz4te: perché tutta la settimana è una noia mortale poi BOOM mercoledì iniziano le peggio 48h con le anticipazioni dove non si capi… -