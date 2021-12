Anticipazioni Chi l’ha visto? puntata 8 dicembre 2021: la scomparsa di Avigliano, ultime news su Nada Cella (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Torna, nonostante sia un giorno di festa, il classico appuntamento del mercoledì sera di Rai 3 con Chi l’ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli, giornalista affermata, ormai da anni. Anticipazioni Chi l’ha visto? puntata 8 dicembre: i casi di stasera in tv Stasera a Chi l’ha visto? la strana scomparsa di Avigliano, rapito, chiuso in cantina e fatto uscire per prendere la sua pensione. E ancora, uno dei truffatori più ricercati al mondo dalla polizia americana potrebbe trovarsi in Italia ed è per questo che è stato chiesto l’aiuto del programma: qualcuno ha visto John Ruffo? Chi l’ha visto 8 dicembre ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Torna, nonostante sia un giorno di festa, il classico appuntamento del mercoledì sera di Rai 3 con Chi?, il programma condotto da Federica Sciarelli, giornalista affermata, ormai da anni.Chi: i casi di stasera in tv Stasera a Chi? la stranadi, rapito, chiuso in cantina e fatto uscire per prendere la sua pensione. E ancora, uno dei truffatori più ricercati al mondo dalla polizia americana potrebbe trovarsi in Italia ed è per questo che è stato chiesto l’aiuto del programma: qualcuno haJohn Ruffo? Chi...

