Anticipazioni Amici 21 del 08/12/2021: gli esiti delle sfide e una maglia sospesa (Di mercoledì 8 dicembre 2021) In questo momento è terminata la registrazione della puntata dello speciale pomeridiano di Amici 21. L’appuntamento col talent show di Maria De Filippi verrà trasmesso domenica 12 dicembre su Canale 5. Il profilo Twitter Amici News ha pubblicato le Anticipazioni di ciò che è successo: Mattia salvo alla sfidaTutti salvi alla sfida Ospiti: Riki, Mengoni e Sabrina FerilliChristian non era presente in studio, è stato male. Gara Cover giudicata da Sabrina Ferilli Luigi e Sissi primi con 9,5.Lda e Aisha 9.Crytical 8.Alex, Elena e Albe 7 loro vanno in sfida. La Celentano sospende la maglia a CosmeryNuovi inediti per: Alex, Aisha e ReaRudy ha fatto uno scherzo alla Pettinelli. Facendole mettere delle cuffie e facendola uscire dallo studio le ha detto che sapeva cosa avesse dovuto dire di Alex ma alla fine si ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 8 dicembre 2021) In questo momento è terminata la registrazione della puntata dello speciale pomeridiano di21. L’appuntamento col talent show di Maria De Filippi verrà trasmesso domenica 12 dicembre su Canale 5. Il profilo TwitterNews ha pubblicato ledi ciò che è successo: Mattia salvo alla sfidaTutti salvi alla sfida Ospiti: Riki, Mengoni e Sabrina FerilliChristian non era presente in studio, è stato male. Gara Cover giudicata da Sabrina Ferilli Luigi e Sissi primi con 9,5.Lda e Aisha 9.Crytical 8.Alex, Elena e Albe 7 loro vanno in sfida. La Celentano sospende laa CosmeryNuovi inediti per: Alex, Aisha e ReaRudy ha fatto uno scherzo alla Pettinelli. Facendole metterecuffie e facendola uscire dallo studio le ha detto che sapeva cosa avesse dovuto dire di Alex ma alla fine si ...

