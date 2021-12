Angelus 8 dicembre | l’omaggio di Papa Francesco all’Immacolata Concezione

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) L’in occasione della celebrazione dell’Immacolataè dedicato a Maria;, da sempre devoto alla Madonna, si sofferma sull’umiltà della madre di Gesù. “Maria non si esalta, perché nella sua umiltà sa di ricevere tutto da Dio“. Come lo scorso anno, anche oggi il Santo Padre ha offerto il suo omaggioall’alba. Per evitare assembramenti,si è recato in Piazza Mignanelli alle 6,15, non curante della bassissima temperatura che sfiorava i 4°C; ma con immensa devozione ilnon ha disatteso la tradizione di porgere la sua preghiera alla Madonna. In solitudine, ha pregato in silenzio e in privato, offrendo sotto la colonna dell’Immacolata un cesto di rose bianche, che i Vigili del Fuoco hanno posto ...