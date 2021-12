Ancona, Martina muore di covid a 14 anni: non si era potuta vaccinare (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Non ce l'ha fatta , una ragazzina di 14 anni ricoverata dall'inizio di novembre in Rianimazione pediatrica presso l'ospedale Salesi di per insufficienza respiratoria da infezione Sars - cov - 2. È ... Leggi su leggo (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Non ce l'ha fatta , una ragazzina di 14ricoverata dall'inizio di novembre in Rianimazione pediatrica presso l'ospedale Salesi di per insufficienza respiratoria da infezione Sars - cov - 2. È ...

