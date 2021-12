Ancelotti | «Gara senza pecche | abbiamo controllato bene»

Leggi su footdata

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) “Non ho vistonella squadra, è andato tutto. Anche quando l’Inter ha spinto nel primo tempo un po’ di più noi eravamo messidietro,rischiato poco. Non c’era bisogno di fare cose straordinarie,, soprattutto dopo il vantaggio”. Lo ha detto il tecnico del Real Madrid Carloai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria sull’Inter in Champions League. “Qui sono un po’ critici nel dire che il Real non fa possesso palla, ma con il possesso le partite non le vinci, le vinci se fai gol – ha aggiunto – L’Inter è una squadra forte, difficile da controllare, coprono moltoil campo e gestisconola palla. Volevamo aspettarli, con un blocco un po’ più basso riusciamo ...