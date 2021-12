Amici 21, momento di sconforto per l’allievo che viene supportato da Maria De Filippi: è successo dopo la puntata (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Amici 21, momenti di sconforto per l’allievo subito dopo la puntata: Maria De Filippi in collegamento lo supporta. Domenica 5 dicembre è andata in onda una nuova puntata di Amici 21. Purtroppo, tre allievi hanno lasciato la scuola. Tommaso, allievo di Lorella Cuccarini, ha perso la sfida contro Crytical. Più volte, il cantante era stato L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 8 dicembre 2021)21, momenti dipersubitolaDein collegamento lo supporta. Domenica 5 dicembre è andata in onda una nuovadi21. Purtroppo, tre allievi hanno lasciato la scuola. Tommaso, allievo di Lorella Cuccarini, ha perso la sfida contro Crytical. Più volte, il cantante era stato L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

NetflixIT : Due amici. Un momento nella storia. Un thriller di spionaggio come nessun altro. Monaco: sull’orlo della guerra, ne… - FBlanconegro : RT @adolfo_urso: Bella serata ad @Atreju2021, il Natale dei Conservatori! Piena di amici, giovani militanti ma anche più anziani colleghi,… - MemoryMog : RT @Irina05857869: Votate tutti albe, soprattutto in questo momento ha bisogno di tutto il nostro supporto?#Amici21 #amicispoiler https://… - yoursunny__ : RT @Irina05857869: Votate tutti albe, soprattutto in questo momento ha bisogno di tutto il nostro supporto?#Amici21 #amicispoiler https://… - faustacu : @DebAttanasio @CarloCalenda Mi dispiace, ti ho sempre ritwittato. Gli amici si vedono al momento del bisogno -