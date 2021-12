Amici 21 | anticipazioni tredicesima puntata del 12 Dicembre 2021

(Di mercoledì 8 dicembre 2021)21: lache andrà in onda domenica 12è stata registrata questo pomeriggio. Tutte leE’ terminata da qualche minuto la registrazione delladel pomeridiano di21, che vedremo domenica 12alle 14.00 su Canale 5. Tra esibizioni, sfide e momenti di grande varietà, la conduttrice Maria De Filippi ha accolto in studio ben tre ospiti: il cantautore Marco Mengoni, che ha presentato il suo nuovo album Materia (Terra) uscito venerdì 3, il secondo classificato di16 Riki, fresco di pubblicazione del nuovo singolo “Scusa” e l’attrice Sabrina Ferilli. Quest’ultima è stata chiamata a giudicare una gara inediti tra i cantanti: ultimi in ...

Sono terminate le registrazioni del dodicesimo speciale di21 , che andrà in onda domenica 12 dicembre prossimo. Ecco lediffuse dal VicolodelleNews :, ledi domenica 12 dicembre: Ospiti della puntata: ospiti Riki che ha cantato il suo ultimo singolo Scusa , Sabrina Ferilli che ha giudicato la gara dei cantanti Marco ...