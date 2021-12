Allerta meteo in Campania: bollino giallo per 24 ore dalle 16 di oggi (Di mercoledì 8 dicembre 2021) La Protezione Civile ha emanato un avviso di Allerta meteo in Campania di livello giallo a partire da oggi alle ore 16 fino a domani, giovedì 9 dicembre La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un avviso di Allerta meteo con livello giallo su tutta la Campania. La criticità idrogeologica scatterà a partire da oggi, mercoledì 8 dicembre, alle ore 16, fino alle 16 di domani, giovedì 9 dicembre. Previste precipitazioni abbondanti, che potrebbero avere anche il carattere di rovescio temporalesco, in alcuni punti del territorio anche molto forti. Si aggiungono, inoltre, intense raffiche di vento nel corso dei temporali. Tali fenomeni potrebbero causare allagamenti, ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 8 dicembre 2021) La Protezione Civile ha emanato un avviso diindi livelloa partire daalle ore 16 fino a domani, giovedì 9 dicembre La Protezione Civile della Regioneha diramato un avviso dicon livellosu tutta la. La criticità idrogeologica scatterà a partire da, mercoledì 8 dicembre, alle ore 16, fino alle 16 di domani, giovedì 9 dicembre. Previste precipitazioni abbondanti, che potrebbero avere anche il carattere di rovescio temporalesco, in alcuni punti del territorio anche molto forti. Si aggiungono, inoltre, intense raffiche di vento nel corso dei temporali. Tali fenomeni potrebbero causare allagamenti, ...

