Allegri ha scelto due nuovi titolari | cambiano i piani mercato

Advertising

junews24com : Kean o Morata? Allegri ha scelto il partner di Dybala per Juve Malmoe - - Collimasoni : @Gianpaolo_5 @cechi66 @mirkonicolino @terribile76 @Armchair_Gaffer Fatto comprovatissimo. 'Hanno detto'. ?? E non er… - Gianpaolo_5 : @Collimasoni @cechi66 @mirkonicolino @terribile76 @Armchair_Gaffer Che Allegri abbia scelto di tenerlo è assolutame… - Collimasoni : @Gianpaolo_5 @cechi66 @mirkonicolino @terribile76 @Armchair_Gaffer Vedo della confusione su cosa siano i fatti. Tu… - Gianpaolo_5 : @Collimasoni @cechi66 @mirkonicolino @terribile76 @Armchair_Gaffer Io ho detto che Allegri ha scelto di tenere il r… -

Ultime Notizie dalla rete : Allegri scelto

Il modulostavolta daè il 3 - 5 - 2, con la coppia Dybala - Kean a guidare l'attacco: panchina, invece, per Morata. Tra gli undici figurano anche Perin, Rugani e Alex Sandro , i tre ...Il centravanti che potrebbe fare al caso diarriva dalla Liga e costa circa 30 milioni. Ha firmato un contratto breve, perciò ecco ... Hail Barcellona anche per il suo connazionale e ...Paolo Condò è intervenuto a Sky Sport dopo la vittoria della Juve contro il Malmoe e il primato nel girone di Champions Paolo Condò, a Sky Sport, ha commentato la pretazione della Juve dopo la vittori ...Il tecnico bianconero ha parlato nel post partita di Juve-Malmoe non nascondendo la soddisfazione per il primo posto nel Gruppo H ...