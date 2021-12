Alle 6 Papa Francesco si è recato a rendere omaggio alla Madonna in occasione del giorno dell’Immacolata

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Ha scelto il silenzio e la solitudine. Mercoledì mattina6 il Pontefice si èin piazza Mignanelli perindel. Per evitare che si creasse una folla di fedeli,ha scelto la solitudine del primo mattino. Bergoglio si è trattenuto a pregare in silenzio e in privato. Sotto la colonna, il Santo Padre ha anche deposto un cesto di fiori che i vigili del fuoco hanno lasciato ai piedi del monumento. I vigili del fuoco, subito dopo che ilha lasciato la piazza, come avviene dal 1923, con l’autoscala hanno portato i fiori, dono del Pontefice, in cima al monumento dedicato ...

Ilsi è recato questa mattina,6, in piazza Mignanelli , attigua a piazza di Spagna a Roma, per rendere omaggio alla Madonna in occasione del giorno dell'Immacolata. Una tradizione che non ha ...Da solo6 del mattino sotto la colonna dell'Immacolata in piazza Mignanelli a Roma, a pochi passi dalle ... Così, a sorpresa e in solitudine per evitare pericolosi assembramenti,Franscesco ha ..."Certamente la realtà ci mette davanti alle tante incongruenze dell'umanità che non si riconosce nell'altro, ma non sono papa Francesco né Greta Thunberg: voglio dire che non alzo il ditino, non do ...Questa mattina, nella Solennità dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, poco prima delle 6:15, Papa Francesco si è recato in Piazza di Spagna per un atto di venerazione a Maria Immacolat ...